BLACK COUNTRY COMMUNION: il quinto album uscirà a giugno

Acquistai il primo album alla sua uscita con molto entusiasmo e lo stesso feci, tutto sommato, con il secondo. E lì per lì mi piacquero anche molto. Ma a freddo mi resi conto che inconsciamente me li stavo facendo piacere ad ogni costo e l\'entusiasmo andò a trasformarsi lentamente in noia. Ci riprovai col terzo ma non \"ci cascai\" col quarto (con tutto il rispetto chiaramente). Progetto che, secondo me, non è mai decollato veramente. Ma mai dire mai...