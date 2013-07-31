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Raw Live (At Copenhell)

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30/01/24
DELAIN + GUESTS
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

31/01/24
SLOWDIVE
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

01/02/24
BRUTALISMUS 3000
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

01/02/24
IMPIETY + NIHILO + HELLDRIFTER
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

02/02/24
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/24
ENDLESS HIGHWAY FEST
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)

02/02/24
VINTAGE VIOLENCE + CALZEENI + MONOLITE
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

02/02/24
SLOWDIVE
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

02/02/24
DEXTER WARD + ANGEL MARTYR + SPEED KILLS
MONSTERS A-LIVE, VIA DINO SACCENTI 33 - PRATO

02/02/24
ELECTROCUTION + UNDERTAKERS + FINGERNAILS
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
METALDAYS: cancellata l'edizione 2024 del festival sloveno
30/01/2024 - 09:17 (73 letture)

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