THANGRAM: ascolta il singolo ''Multiverse (The Cosmic Horizons)''

30/01/2024 - 12:15 (132 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 Ciao Mc.Grazie di avermi chiarito il significato di questa scelta estetica.Spero che tuttavia i contenuti non glorifichino scenari digitali...bisogna tornare ai carri coi cavalli e a sporcarsi le mani con la terra. La vera saggezza è nel passato. 3 Ciao Spirit, commento in veste di \"commentatore\", per l\'appunto, e non come autore della notizia; questa premessa è per dire che non devo \"difendere\" la band. Però di per sè l\'artwork fa appello a un certo tipo di estetica fantascientifica cyberpunk comune non solo a molte band e artisti in generale (penso anche alla scena synthwave o alcune realtà industrial), ma soprattutto che affonda le sue radici almeno negli Anni Ottanta, se non prima. Cito gli Anni Ottanta perchè Blade Runner ha avuto un ruolo determinante, a mio dire, nell\'immaginare davanti i nostri occhi un certo tipo di fantascienza che fino a quel momento era esistita più che altro su carta. Poi, detto questo, non significa che la si debba apprezzare eh, quello rientra nell\'alveo dei gusti soggettivi. Commentavo così solo perchè non credo che sia sensato gridare allo scandalo per un artwork o dei rimandi stilistici che non hanno granchè di sconvolgente 2 Ma è un artwork e un concept che sembrano glorificare la deriva tecno transumana che stà impazzando in questa epoca delirante!Come si fà ad esserne attratti?! 1 Viste le collaborazioni, il logo, l\'artwork e il pezzo li seguirò con interesse