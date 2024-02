UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN: tutto il nuovo ''Häxan Sabaoth'' in streaming

01/02/2024 - 09:03 (87 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 D\'altra parte non è neanche il caso di risponderti.Quando si viene attaccati a livello personale bisogna sempre riflettere da che pulpito vengono i raid.E questo è sufficiente per lasciar perdere.. 5 Commento arrogante e volgare di chi di rispetto di opinioni altrui non ha alba. 4 A me sembra death metal, almeno nel suono e nella produzione. 3 Band che ha sempre fatto bei dischi.. È un album black metal, quale artwork dovrebbe avere? Commenti patetici da chi di black metal non capisce una mazza.. 2 Non li conoscevo. Buon pezzo, ottima atmosfera e buon lavoro di chitarre. Bravi. 1 Onestamente artwork orrendo e modus operandi convulso con riff che vanno da tutte le parti. Una band che lascia abbastanza il tempo che trova,cioè nulla di fondamentale o incisivo.Belle donne in Cile ma resta poco altro.