THE MONOLITH DEATHCULT: annunciano il nuovo ''The Demon Who Makes Trophies Of Men''

02/02/24
MYRATH
Karma
02/02/24
OBSCURA QALMA
Veils Of Transcendence
02/02/24
BARATRO
The Sweet Smell of Unrest
02/02/24
SOLBRUD
IIII
02/02/24
METH.
SHAME
02/02/24
DWARROWDELF
The Fallen Leaves
02/02/24
PERSEFONE
Lingua Ignota: Part I (EP)
02/02/24
ARTILLERY
Raw Live (At Copenhell)
02/02/24
MEANSTREAK
Blood Moon [EP]
02/02/24
NEKPΩN IAXEΣ
Cosmogony
02/02/24
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/24
ENDLESS HIGHWAY FEST
SKULLS CLUB, STRADA DEGLI ANGARIARI 25 - SERRAVALLE (SAN MARINO)
02/02/24
VINTAGE VIOLENCE + CALZEENI + MONOLITE
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
02/02/24
SLOWDIVE
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA
02/02/24
DEXTER WARD + ANGEL MARTYR + SPEED KILLS
MONSTERS A-LIVE, VIA DINO SACCENTI 33 - PRATO
02/02/24
ELECTROCUTION + UNDERTAKERS + FINGERNAILS
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
02/02/24
MOLLY\'S CHAMBER + RUOTA LIBERA
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI
03/02/24
SUFFOCATION + SANGUISUGABOGG + ENTERPRISE EARTH + ORGANECTOMY
LEGEND CLUB - MILANO
03/02/24
GUTALAX + GUINEAPIG + MEMBRANCE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
03/02/24
100%OF100% HARDCORE FEST
CSO PEDRO, VIA TICINO 5 - PADOVA