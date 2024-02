MC5: addio al membro fondatore Wayne Kramer

04/02/2024



Simone "McCallon" Calloni 8 Pionieri...da troppo tempo non li ascolto,r.i.p. 7 Mi accodo a No Fun. Mi spiace per Wayne. 6 Kick Out the Jams. Urge recensione! 5 rip 4 Kick out the jams è uno di quei dischi che dovrebbero avere tutti. Personaggio molto importante. 3 Azz.... RIP. 2 Neanch\'io mi sento tanto bene... 1 RIP. Un artista influente a dir poco.