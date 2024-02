KERRY KING: dettagli e singolo di debutto del disco solista ''From Hell I Rise''

06/02/2024 - 11:20 (613 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 44 E direttamente da World Painted Blood... il primo disco solista di Kerry King! Non male dai, penso che nessuno si aspettasse qualcosa di diverso, evidentemente è il destino dei KK ex di qualcosa. Comunque nel 2024 ancora dire che Hanneman fosse nazista, ma dai... basta il testo di Angel of Death per capire che non lo fosse, dà dell\'infame a Mengele. 43 Pensavo che la polemica su Jeff e gli Slayer come nazistoni sia un residuo avariato degli anni 80, penso invece che siano la classica metal band tipicamente Americana bianca al testosterone fatta di esagerazione Hollywoodiana, un po\' come i Manowar o i cannibal corpse, da non prendere troppo sul serio nonostante le provocazioni. Io sono sempre stato antifascista (categoria ormai innocua come i comunisti se ancora esistono) e ho ancora la maglietta del tour di seasons presa al palatrussardi all\'epoca con l\'aquila araldica germanica che più discutibile non si può e la porto ancora con orgoglio nonostante sia ormai un cencio. Sulla moglie di Tom non ne sapevo nulla, ma forse perché non seguo i social e visto la tossicità faccio bene a continuare a farlo. Sul progetto in questione aspettiamo di ascoltare il disco e vedere chi scrive cosa, non penso che Kerry farà tutto da solo. Dal punto di vista chitarristico a me è sempre piaciuto un sacco, penso sia un ottimo ritmico, su Jeff beh per me è sempre stato un idolo. 42 Pensavo che la polemica su Jeff e gli Slayer come nazistoni sia un residuo avariato degli anni 80, penso invece che siano la classica metal band tipicamente Americana bianca al testosterone fatta di esagerazione Hollywoodiana, un po\' come i Manowar o i cannibal corpse, da non prendere troppo sul serio nonostante le provocazioni. Io sono sempre stato antifascista (categoria ormai innocua come i comunisti se ancora esistono) e ho ancora la maglietta del tour di seasons presa al palatrussardi all\'epoca con l\'aquila araldica germanica che più discutibile non si può e la porto ancora con orgoglio nonostante sia ormai un cencio. Sulla moglie di Tom non ne sapevo nulla, ma forse perché non seguo i social e visto la tossicità faccio bene a continuare a farlo. Sul progetto in questione aspettiamo di ascoltare il disco e vedere chi scrive cosa, non penso che Kerry farà tutto da solo. Dal punto di vista chitarristico a me è sempre piaciuto un sacco, penso sia un ottimo ritmico, su Jeff beh per me è sempre stato un idolo. 41 @Gal Infatti per quello ho messo \"nazi\" tra virgolette, per dire, a @Marco, che se proprio bisogna trovare un \"nazi\" negli Slayer allora ha più senso pescare Araya che sosteneva Pinochet (e questo è già di più che essere solo repubblicani) e Trump a la moglie del quale pubblica post razzisti e complottisti alla QAnon (e anche questo va oltre, ma è la moglie, e comunque sticazzi) piuttosto che King che invece mi sembra ben lontano da quelle idee. 40 Votare Trump significa essere repubblicano, nulla più. Cioè non è un aspetto negativo a prescindere. E come il fatto di essere di destra non significa essere fascisti. Cioè chi è di sinistra non credo sia uno Stalinista no? 39 @Galilée, avevo capito, io rispondevo più che altro a @Marco che mi sembra abbia sparato una bella minchiata. Che fosse \"bestia\" me lo aspettavo anch\'io nell\'intervista data la nomea di spacca maroni che ha e dalle frasi riportate da @Lambru, e ho scritto \"altro che bestia\" perché io stesso, invece, mi sono stupito. 38 Beh, Araya se ricordo bene postava il suo pensiero pro-Trump sui social o il sito degli Slayer, Kerry si incazzava, etc… poi pare che Araya abbia detto in una intervista che non aveva intenzione di proseguire, e Kerry lo scopri in quel momento. Diciamo che nessuno di loro è mai stato un santo, eh. 37 @Rob e @Lambru, su Araya e Hanneman non lo so cosa pensassero in passato, la gente poi cambia, un amico dei miei che vent\'anni fa era di sinistra a furia di stare su internet è diventato un sostenitore di QAnon, un incrocio tra Meluzzi Povia e Capezzone ma io gli voglio bene lo stesso. Non sapevo granché nemmeno su Kerry King ma da quell\'intervista mi sembra proprio quello per il quale tali accuse siano più assurde. 36 Io non so un cazzo degli Slayer ne di Kerry king perché non li ho mai seguiti. Cioè ho quasi tutti i loro dischi, ma non mi sono mai interessato a loro in generale. Comunque ho scritto che Kerry è una bestia nel senso che è un po\' tremendo, ma non intendevo niente di super negativo. Molti artisti tendono ad essere molto egocentrici se poi sono anche un po\' teste di cazzo fanno poker. Certo non credo che lui sia peggio di tanti altri. Sulla questione Money bisognerebbe sentire tutte le campane. Mai fidarsi di una sola. Seguo i Motley da anni e so che sono 4 teste di cazzo da pole position, quindi ho imparato a non fidarmi di nessuna di loro. Perché c\'è sempre del marcio. Le cose non sono mai come vengono raccontate. Mai. 35 Che poi....se proprio vogliamo fare le pulci, non me lo vedo un nazi a suonare gli assoli per un gruppo di ebrei come i Beastie Boys, peraltro nei loro pezzi più celebri (Fight for Your Right (to Party) e No Sleep till Brooklyn). Araya lessi a suo tempo che era un cattolico praticante (e qui son serviti chi li accusava di satanismo). Che Hanneman avesse una fascinazione per certi temi è pacifico. Però se da un lato era di origine tedesca, dall\'altro mi pare di aver letto anche che il padre in Normandia c\'era dalla parte di chi sbarcava e non di chi era sulla spiaggia. Della deriva di Araya che avete descritto non ne ero a conoscenza, ma sicuramente trovo abbastanza ipocrita sostenere che Pinochet era la soluzione per il Cile e farlo dalla California. 34 Anni fa avevo letto un\'intervista fatta a Hanneman, diceva che suo padre -di origini tedesche, ma naturalizzato americano- aveva combattuto insieme agli americani contro i tedeschi. Jeff diceva di collezionare oggetti relativi alla seconda guerra mondiale, appena letto su Wiki, come Lemmy d\'altra parte. Lui però ha sempre detto di non essere nazi, pur ritenendosi di destra. 33 Non potendo più avere gli Slayer, un pezzo (e spero un album) del genere me lo faccio andare strabene. Grande Kerry, ha creato delle aspettative in me. E poi adoro Osegueda e stravedo per i Death Angel. 32 @Elluis Me lo guardo 31 @No Fun ricordi bene, ti riporto al mio commento n.23 riguardo il video di Lombardo su Youtube che tra l\'altro, ho visto può essere sottotitolato in italiano, lì spiega tutto. 30 @Elluis, è un\'intervista uscita on line proprio ieri. Io sinceramente non avevo idea che cosa avesse in testa King, pensavo di leggere un bel po\' di sciocchezze dato che di solito lo si presenta in quel modo. Beh tutt\'altro. Inoltre mi è stato simpatico anche il modo in cui parla di Rob Halford nell\'intervista. Sulla vicenda di Lombardo non so, ma ricordo che si tratta di una questione di soldi, sì, ma da entrambe le parti. 29 @No Fun non ho letto l\'articolo di Rolling Stone di cui parli, ma ne ho letto uno su Metalsucks.net che a giugno del 2020, riportava una serie di screenshot imbarazzanti pubblicati su Instagram da Sandra Araya (con suo marito che, ricordiamolo, è di nazionalità cilena, anche se naturalizzato statunitense)... Per il resto hai assolutamente ragione, definire Hanneman o King dei nazi è una pura idiozia. 28 commento 26, si l\'avevo letto anch\'io su Pinochet, diceva che per i Cileni l\'unica soluzione era lui. 27 Secondo me è parecchio addirato anche con Araya che gli ha rotto il giocattolo. E penso che Araya detenga anche i diritti sul nome e quindi sul merchandising. Altrimenti KK avrebbe continuato con il nome Slayer che porta più introiti. 26 @Marco, ho letto l\'intervista su Rolling Stones incuriosito dai commenti. Altro che bestia, e nazi proprio no. O io non capisco una parola di inglese o Kerry King dice papale papale che a lui, Bostaph e Holt Trump sta parecchio sul cazzo e avevano detto ad Araya di piantarla di scrivere sui social a favore di quell\' \"idiot\". E poi prosegue dicendo che non sopporta le violenze della polizia e fa l\'esempio di George Floyd. Dovete essere davvero confusi per pensare che uno con queste idee sia un nazi, ma davvero confusi. Il \"nazi\" al limite è Araya che scrive scemenze razziste e complottiste insieme alla moglie. Ma evidentemente Kerry King ha la faccia da cattivo quindi deve essere cattivo per forza. Tra l\'altro mi pare che Araya già in passato avesse detto che gli piaceva Pinochet. Detto questo, grandi Slayer, il miglior concerto che abbia mai visto in vita mia, senza alcun dubbio. Ascolterò il brano, sono curioso. Grande Kerry. Chissà se anche qui mette i suoi assoli che non c\'entrano una minchia (e che io apprezzo, dato che gli assoli \"belli\" li trovo insopportabili). 25 La verità è che kerry e Jeff erano e sono 2 nazi, Tom Araya si è fatto sempre gli affari suoi mentre a Dave Lombardo hanno provato a tagliarlo fuori solo perché volevano tenersi il \" malloppo\" della pensione tutta per loro. E giustamente Dave li ha mandati a quel paese. 24 La verità è che kerry e Jeff erano e sono 2 nazi, Tom Araya si è fatto sempre gli affari suoi mentre a Dave Lombardo hanno provato a tagliarlo fuori solo perché volevano tenersi il \" malloppo\" della pensione tutta per loro. E giustamente Dave li ha mandati a quel paese. 23 @Painkiller i rapporti tra King e Lombardo sono pessimi da anni, dopo che ci sono stati scazzi pesanti per questioni economiche: in buona sostanza tutto il business era in mano soprattutto a King, e poi anche ad Araya, e Lombardo prendeva molti meno soldi di loro due. C\'è un video su Youtube in cui Lombardo rivela tutte la cifre che giravano, e spiega bene com\'era la situazione di quei tempi, tra avvocati e business planners. Per chi ha una buona comprensione dell\'inglese, è un video molto interessante. 22 @Galilee che King sia sempre stato un pò \"estremo\" è ben risaputo, ma c\'è chi sta peggio, tipo la moglie di Tom Araya che continua a pubblicare su Instagram post razzisti, omofobi, teorie di cospirazioni dei \"Grandi Poteri\", supporta i metodi violenti della polizia americana... insomma delizie del genere. 21 Beh? A parte gli scazzi con Lombardo, ad Araya cosa gli imputa? 20 Come l\'altro KK. Gente vera? 19 Sì avevo letto giusto quello. Un compagnone di bevute. 18 , secondo me ha un buon carattere, da quello che scrive, socievole e disposto al perdono.... @Galiliee, ho letto che \"per adesso\" non augura il peggio a Tom Araya e che per lui Dave Lombardo è morto, secondo me ha un buon carattere, da quello che scrive, socievole e disposto al perdono.... 17 Anche se in numero inferiore rispetto a jeff, kerry ha scritto dei buoni brani per gli slayer. Skeletons of society,dittohead,circle of beliefs, pride in prejudice dall\'ultimo sono i primi che mi vengono in mente. Questa non pare ispiratissima tranne che per la voce, sentiremo il resto. 16 @Korgull: leggo spesso lo stesso commento ma i più si dimenticano che senza Jeff gli Slayer hanno fatto un solo disco, Repentless, e che per molti è superiore ad altri fatti con lui. Vero che Jeff è venuto a mancare nel 2013 ma world painted blood é del 2009 e Jeff partecipò, se non erro, anche a tutta la prima parte del tour. @Galilee: è noto che Kerry sia una testa calda, Araya è più schivo e non si è mai fatto troppo influenzare, Jeff idem, mentre é con Lombardo che ha litigato di brutto prima dell’ultimo split. Oltre a litigare con N altri musicisti. 15 Allora non é brutta....però fa capire come mai senza Jeff gli Slayer abbiano avuto un calo. Certamente Kerry crede molto in quel che fa, ma non é un gran compositore 14 Ho letto un pezzo di un intervista a Kerry. Ma è un po\' una bestia o sbaglio? 13 Rob,vero...cosa hai tirato fuori,mi hai sbloccato un ricordo. 12 Premesso che in copertina c\'è il fratello cattivo di BelSatan del \"Fantastico Mondo di Paul\" con tutte le corna al loro posto, il pezzo l\'ho trovato abbastanza claustrofobico (monotono?). Dura poco, ma mi è sembrato eterno. E dal pc il suono mi sembra un po\' ovattato. 11 Pezzo piacevole anche se non esaltante,ottima la presenza di Bostaph e Osegueda. Non mi aspetto un Reign In Blood o un Seasons In The Abyss ma i presupposti per un bel lavoro ci sono. 10 Certo la formazione è di tutto rispetto ma il pezzo è proprio scarsino. 9 Grande voce... ma brano che lascia il tempo che trova come molti diKK 8 Mi sono sempre chiesto che avrebbe da dire un artista statico come lui in un progetto solista. Niente, come volevasi dimostrare. Occasione persa, al momento. 7 Per me imbarazzante. Però mi ha ricordato che non ascolto divine intervention da un po\', quindi provvedo subito a rimediare 6 Felice di questo come-back Slayerano, però il pezzo è palloso come certi degli ultimi album, e la produzione è pessima. @Lambru: fosse solo la batteria, le chitarre sono di un piattume assurdo. 5 Croce capovolta in copertina.. 🤘Guadagna punti!!!! Aspetto il disco 4 Forse stavolta il supergruppo funziona. Il Kerry ha messo su una bella combriccola di veterani che portano avanti il verbo Slayer, sembra tutto funzionare a meraviglia, l\'innesto del death Angel è stato un colpo da maestro, uno dei migliori cantanti thrash qua in versione più cattiva. Aspettiamo il lavoro finale comunque bentornato vecchio Kerry 3 Finora ,sentendo qualche parere, credo di essere l\'unico a cui sta altamente sui maroni il suono della batteria, per il resto non mi sembra male, pezzo alla Slayer con Osegueda al posto giusto 2 praticamente un altro KK sponda thrash. Anche lo stile vocale richiama Araya. 1 Praticamente un nuovo brano degli Slayer, solo con un\'altra band, e che band!! Mi piace molto, non fa gridare al miracolo, ma non me l\'aspettavo di certo, però se tutto l\'album è su questi livelli, l\'acquisto è assicurato!