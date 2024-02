ATROPHY: ''Punishment For All'' è il primo estratto dal nuovo album

06/02/2024 - 12:33 (75 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 1 Sembrano i Sodom, pezzo bocciato per me, ennesima reunion interessante solo dal vivo, qua non ci siamo per niente