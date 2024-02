BORKNAGAR: guarda il video di ''Moon'' dal nuovo ''Fall''

6 Con loro sono fermo ai primi lavori con Garm, vedo di recuperare un po\' di roba, anche se a giudicare dalla mole di album pubblicati non penso ci si aspetti più chissà cosa. Sto pezzo l\'ho trovato un poco piatto, per l\'appunto, con arrangiamenti e melodie molto classiche e con Vortex che vocalmente mantiene da solo la baracca. 5 Io preferisco frico e polenta al piattino con il tortellino cosparso di petali di rosa a formare un cuoricino.Loro sono su quel versante. 4 Penso che questi professionisti sappiano come creare un brano, sarebbe come insegnare a cucinare a Barbieri. Poi può piacere o non piacere 3 Vale la pena aggiungere che questo brano l\'ha scritto Vortex. Dei 3 singoli usciti è quello che mi piace meno, potevano fare meglio un po\' tutti, per esempio inserendo lo screaming nella parte finale, aggiungendo una linea di tastiera particolare (qui nedland ha fatto il compitino coi tappetoni), migliorando le parti soliste poco ispirate e infilando qualche abbellimento ritmico. Il risultato non è male (le linee di Vortex sono sempre di classe) ma a mio avviso il pezzo scorre poco e risulta fin troppo piatto, cosa che non fa restare in testa granché anche dopo diversi ascolti. Come sarà il resto? Ancora un paio di settimane e lo scopriremo! 2 Anche a me 1 Piace!