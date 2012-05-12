     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/02/24
VAREGO
Denti di Cane

08/02/24
IN VAIN
Back to Nowhere

09/02/24
THE LAST TEN SECONDS OF LIFE
No Name Graves

09/02/24
TAKIDA
The Agony Flame

09/02/24
SMOKING SNAKES
Danger Zone

09/02/24
REVOLUTION SAINTS
Against the Winds

09/02/24
HULDER
Verses In Oath

09/02/24
METAL DE FACTO
Land of the Rising Sun Pt. I

09/02/24
LLNN / SUGAR HORSE
Split

09/02/24
PETRIFICATION
Sever Sacred Light

CONCERTI

08/02/24
DIVIDE AND DISSOLVE
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

08/02/24
VAREGO
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO

09/02/24
FORECAST + XDIEMONDX
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/02/24
VOLTUMNA + ESHUNA + HELLRETIC
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

09/02/24
LIVE SKULL
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/02/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS + 20 MINUTES
LA CASA DI ALEX, VIA MONCALIERI 5 - MILANO

10/02/24
FIRENZE METAL FESTIVAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

10/02/24
FINGERNAILS + TRB + MOTHRA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
10 YEARS: tornano con il singolo ''Rise''
08/02/2024 - 00:03 (16 letture)

ALTRE NOTIZIE
08/02/2024 - 00:03
10 YEARS: tornano con il singolo ''Rise''
19/03/2022 - 00:07
HELL IN THE CLUB: pubblicano il video di ‘‘10 Years in the Slums’’
16/02/2022 - 17:17
HELL IN THE CLUB: annunciano il nuovo EP ''Kamikaze – 10 Years in the Slums''
19/11/2020 - 10:16
DEAFHEAVEN: Ascolta ''Glint'' dal nuovo live album ''10 Years Gone''
22/10/2020 - 11:54
DEADHEAVEN: pubblicheranno il live ''10 Years Gone'', ascolta un brano
26/09/2017 - 18:31
10 YEARS: video premiere di "Novacaine"
02/04/2013 - 00:30
10 YEARS: guarda il nuovo video
28/07/2012 - 15:28
10 YEARS: online il nuovo video
04/07/2012 - 01:18
10 YEARS: online il nuovo video
12/05/2012 - 13:47
10 YEARS: ecco l'artwork del nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
08/02/2024 - 00:09
WHOM GODS DESTROY: ascolta ''Over Again'' dal disco di debutto
08/02/2024 - 00:04
BLUE OYSTER CULT: i dettagli completi del nuovo disco ‘‘Ghost Stories’’
07/02/2024 - 18:40
MY DYING BRIDE: i dettagli del nuovo album ''A Mortal Binding''
07/02/2024 - 18:25
CANNIBAL CORPSE: online il video ufficiale di ''Vengeful Invasion''
07/02/2024 - 17:42
JUNKYARD DRIVE: ecco un brano dal nuovo album ''Look at Me Now''
07/02/2024 - 17:36
SETYØURSAILS: i dettagli di ''Bad Blood'' e il video del brano omonimo
07/02/2024 - 17:29
TEMPERANCE: online la clip di ''Full of Memories''
07/02/2024 - 17:23
NOCTURNA: previsto per aprile il nuovo album
07/02/2024 - 17:17
GRIFFON: presentano ''À L'insurrection'' dal nuovo album
07/02/2024 - 17:12
SONATA ARCTICA: guarda il video di ''Dark Empath''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     