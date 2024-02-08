VOIDFALLEN: ecco il nuovo singolo ''Tread with the Ghosts''

08/02/24
IN VAIN
Back to Nowhere
08/02/24
VAREGO
Denti di Cane
09/02/24
TAKIDA
The Agony Flame
09/02/24
REVOLUTION SAINTS
Against the Winds
09/02/24
HULDER
Verses In Oath
09/02/24
METAL DE FACTO
Land of the Rising Sun Pt. I
09/02/24
LLNN / SUGAR HORSE
Split
09/02/24
SPECTRAL VOICE
Sparagmos
09/02/24
PETRIFICATION
Sever Sacred Light
09/02/24
ZWIELICHT
The Aphotic Embrace
08/02/24
DIVIDE AND DISSOLVE
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
08/02/24
VAREGO
HEADBANGERS PUB, VIA TITO LIVIO 33A - MILANO
09/02/24
FORECAST + XDIEMONDX
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
09/02/24
VOLTUMNA + ESHUNA + HELLRETIC
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
09/02/24
LIVE SKULL
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
10/02/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS + 20 MINUTES
LA CASA DI ALEX, VIA MONCALIERI 5 - MILANO
10/02/24
FIRENZE METAL FESTIVAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
10/02/24
FINGERNAILS + TRB + MOTHRA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)