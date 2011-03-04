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09/02/24
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Captive in the Breath of Life

09/02/24
TAKIDA
The Agony Flame

09/02/24
CHAPEL OF DISEASE
Echoes of Light

09/02/24
THROAT (POL)
Blood Exaltation

09/02/24
METAL DE FACTO
Land of the Rising Sun Pt. I

09/02/24
THE PINEAPPLE THIEF
It Leads to This

09/02/24
SMOKING SNAKES
Danger Zone

09/02/24
ZWIELICHT
The Aphotic Embrace

09/02/24
REVOLUTION SAINTS
Against the Winds

CONCERTI

09/02/24
FORECAST + XDIEMONDX
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/02/24
VOLTUMNA + ESHUNA + HELLRETIC
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

09/02/24
LIVE SKULL
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/02/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS + 20 MINUTES
LA CASA DI ALEX, VIA MONCALIERI 5 - MILANO

10/02/24
FIRENZE METAL FESTIVAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

10/02/24
FINGERNAILS + TRB + MOTHRA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

10/02/24
Nijls + Bölthorn + Wall of Palemhor
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 41 - PIACENZA

11/02/24
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
HOUR OF PENANCE: i dettagli del nuovo ''Devotion''
09/02/2024 - 07:48 (81 letture)

lisablack
Venerdì 9 Febbraio 2024, 11.48.31
1
Notizia bellissima, stupenda, meravigliosa.
RECENSIONI
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CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
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STORMLORD + HOUR OF PENANCE + ROSAE CRUCIS + AIRLINES OF TERROR
Roma Delenda Est, Blackout Club, Roma, 04/03/2011
 
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