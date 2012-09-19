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09/02/24
FORECAST + XDIEMONDX
TRAFFIC LIVE CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

09/02/24
VOLTUMNA + ESHUNA + HELLRETIC
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA

09/02/24
LIVE SKULL
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/02/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS + 20 MINUTES
LA CASA DI ALEX, VIA MONCALIERI 5 - MILANO

10/02/24
FIRENZE METAL FESTIVAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

10/02/24
FINGERNAILS + TRB + MOTHRA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

10/02/24
Nijls + Bölthorn + Wall of Palemhor
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 41 - PIACENZA

11/02/24
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
SABATON: annunciato il ritorno di Thobbe Englund
09/02/2024 - 10:04 (91 letture)

Painkiller
Venerdì 9 Febbraio 2024, 13.20.18
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Poco cambia, il calo lo hanno avuto dopo Carolus Rex, ossia con l’ingresso di Thobbe e Chris Rörland. Quanto fatto prima non è paragonabile al dopo Carolus. Credo anche che riportare un tastierista fisso in seno alla band gioverebbe non poco.
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