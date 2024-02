WINTERSUN: svelati i dettagli di ''Time II''

09/02/2024 - 16:05 (210 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 Il primo randellava di bestia. @Spirit dai tuoi post ti assicuro che non è roba nelle tue corde. 5 Grazie,chiarimento più che esauriente.Ora ne sò decisamente di più.E capisco pure che non è roba per me, decisamente. 4 @Spirit of the Forest: Come dicevo ad un altro utente, ricopio il commento qui \"Metal Archives dice \"Symphonic Melodic Death Metal\". In parole povere, stesso stile dei Children of Bodom (con meno giri neoclassici) e del vecchio gruppo Ensiferum, tendente più al melodico/power che all\'estremo. Nel secondo disco ci sono accenni gothic/doom causa ritmiche più lente, mentre nel terzo buona parte è devota al black metal simile alla scena finlandese. Voce alternata in growl/pulita, durata delle canzoni (le poche finora pubblicate) tendenti al prolisso (intorno ai 10 minuti di durata ciascuna, ad eccezione di un singolo dal debutto), cambi di tempo, dinamica e stacchi più progressive presenti nel debutto e poi andati via via scemando\". 3 Ciao Duke.Ma che genere è,power metal con elementi di metal estremo? 2 ...ottimo...🤟 1 Visto le poche tracce spero ci sia una suite alla Sons Of Winter And Stars.Speriamo fiduciosi.