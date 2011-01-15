HYPERSONIC: un brano dal prossimo ''Kaosmogonia''

10/02/24
ETERNAL STORM
A Giant Bound to Fall
12/02/24
FATHOMLESS RITUAL
Hymns For The Lesser Gods
16/02/24
VANIR
Epitome
16/02/24
HONEYMOON SUITE
Alive
16/02/24
MR. BISON
Echoes from the Universe
16/02/24
FARSOT
Life Promised Death
16/02/24
ILLUMISHADE
Another Side of You
16/02/24
EINAR SOLBERG
The Congregation Acoustic
16/02/24
DARKSPACE
Darkspace -2
16/02/24
SUJIN
Save Our Souls
10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
10/02/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS + 20 MINUTES
LA CASA DI ALEX, VIA MONCALIERI 5 - MILANO
10/02/24
FIRENZE METAL FESTIVAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE
10/02/24
FINGERNAILS + TRB + MOTHRA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
10/02/24
Nijls + Bölthorn + Wall of Palemhor
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 41 - PIACENZA
11/02/24
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO
11/02/24
BAD OMENS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
11/02/24
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA
11/02/24
BATTLE BEAST + SAINT DEAMON + INDUCTION
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO