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The Congregation Acoustic

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Save Our Souls

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10/02/24
𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

10/02/24
SOUTHALL + WIGHT LIGHTERS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

10/02/24
RAPPRESAGLIA + THE CROOKS + 20 MINUTES
LA CASA DI ALEX, VIA MONCALIERI 5 - MILANO

10/02/24
FIRENZE METAL FESTIVAL
VIPER THEATRE, VIA PISTOIESE 309 - FIRENZE

10/02/24
FINGERNAILS + TRB + MOTHRA
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

10/02/24
Nijls + Bölthorn + Wall of Palemhor
GIARDINI SONORI, STRADONE FARNESE 41 - PIACENZA

11/02/24
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

11/02/24
BAD OMENS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

11/02/24
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

11/02/24
BATTLE BEAST + SAINT DEAMON + INDUCTION
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

HYPERSONIC: un brano dal prossimo ''Kaosmogonia''
10/02/2024 - 21:28 (24 letture)

RECENSIONI
78
ARTICOLI
21/11/2013
Live Report
METATRONE + HYPERSONIC + HYDRA
Viagrande Studios, Viagrande (CT), 16/11/2013
17/01/2013
Live Report
PINO SCOTTO + HYPERSONIC + EPISTHEME
Barbara Disco Lab, Catania - 12/01/2013
 
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