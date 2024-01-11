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11/02/24
BATTLE BEAST + TBA
LEGEND CLUB - MILANO

11/02/24
BAD OMENS
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

11/02/24
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, VIA PIETRO DE COUBERTIN 30 - ROMA

11/02/24
BATTLE BEAST + SAINT DEAMON + INDUCTION
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

11/02/24
BAD OMENS + POPPY
ALCATRAZ - MILANO

12/02/24
BUCKCHERRY + FASTEST LAND ANIMAL
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

13/02/24
SEXTRASH + OUTLAW
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA

13/02/24
JETHRO TULL
TEATRO POLITEAMA ROSSETTI, LARGO GIORGIO GABER 1 - TRIESTE

13/02/24
DEERHOOF
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

13/02/24
ASAGRAUM
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
SUJIN: ascolta un brano dal disco di debutto
11/02/2024 - 18:34 (11 letture)

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