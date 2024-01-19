SLIMELORD: disponibile l'audio di ''Tidal Slaughtermarsh''

16/02/24
ART OF ANARCHY
Let There Be Anarchy
16/02/24
RIOT V
Mean Streets
16/02/24
ILLUMISHADE
Another Side of You
16/02/24
ELETTRA STORM
Powerlords
16/02/24
CRAZY LIXX
Two Shots at Glory
16/02/24
HONEYMOON SUITE
Alive
16/02/24
DARKSPACE
Darkspace -2
16/02/24
SAMAEL
Passage - Live (Live Album)
16/02/24
DURBIN
Screaming Steel
16/02/24
THE ARISTOCRATS
Duck
13/02/24
SEXTRASH + OUTLAW
FREAKOUT CLUB VIA EMILIO ZAGO, 7C - BOLOGNA
13/02/24
JETHRO TULL
TEATRO POLITEAMA ROSSETTI, LARGO GIORGIO GABER 1 - TRIESTE
13/02/24
DEERHOOF
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
13/02/24
ASAGRAUM
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
14/02/24
JETHRO TULL
GRAN TEATRO MORATO, VIA S. ZENO 168 - BRESCIA
14/02/24
SEXTRASH + OUTLAW
LIZARD CLUB, SS7 12 - CASERTA
15/02/24
EYES WIDE OPEN + PARASITE INC
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
15/02/24
ONLY THE POETS
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
15/02/24
JETHRO TULL
TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA CRISTINA 71 - TORINO
15/02/24
PINO SCOTTO
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)