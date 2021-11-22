     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
The Likes of Us - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/02/24
SUJIN
Save Our Souls

16/02/24
RIOT V
Mean Streets

16/02/24
ILLUMISHADE
Another Side of You

16/02/24
ELETTRA STORM
Powerlords

16/02/24
ART OF ANARCHY
Let There Be Anarchy

16/02/24
CRAZY LIXX
Two Shots at Glory

16/02/24
HONEYMOON SUITE
Alive

16/02/24
DARKSPACE
Darkspace -2

16/02/24
THE ARISTOCRATS
Duck

16/02/24
HILLTOPS ARE FOR DREAMERS
The Tragedy of Being Human [EP]

CONCERTI

15/02/24
EYES WIDE OPEN + PARASITE INC
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

15/02/24
ONLY THE POETS
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

15/02/24
JETHRO TULL
TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA CRISTINA 71 - TORINO

15/02/24
PINO SCOTTO
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)

15/02/24
SEXTRASH + OUTLAW + NEXXT + AWAKEN THE NIGHT
Extreme Music Academy – Bari

16/02/24
HAPPY DAYS
ZIGGY CLUB - TORINO

16/02/24
NOVELISTS + THE WORD ALIVE + ELWOOD STRAY + ASHEN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

16/02/24
DETONATION BOULEVARD + 500 HORSE POWER
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)

16/02/24
MARY WAS A MACHINE + CROSSLANE
LA BASE, VIA C. COSTA 5 - PALAZZOLO SULL\'OGLIO (BS)

17/02/24
HAPPY DAYS + TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
BIG BIG TRAIN: guarda la clip di ''Love Is the Light''
14/02/2024 - 21:02 (50 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
14/02/2024 - 21:02
BIG BIG TRAIN: guarda la clip di ''Love Is the Light''
22/01/2024 - 21:12
BIG BIG TRAIN: in streaming il brano ''Miramare''
09/12/2023 - 19:24
BIG BIG TRAIN: in arrivo a marzo ''The Likes of Us'', ecco il primo singolo
31/07/2023 - 16:27
BIG BIG TRAIN: firmano con InsideOut Music, nuovo disco nel 2024
22/11/2021 - 19:17
BIG BIG TRAIN: è scomparso il frontman David Longdon
ULTIME NOTIZIE
14/02/2024 - 21:22
NIGHT SHALL DRAPE US: i dettagli del disco di esordio ''Lunatic Choir''
14/02/2024 - 21:10
OCEANS: ecco il video di ''Slaves to the Feed''
14/02/2024 - 20:50
ALESTORM: disponibile la titletrack del nuovo EP
14/02/2024 - 15:33
OZ HAWE PETERSSON'S RENDEZVOUS: ecco ''As We Cry'' dal disco di esordio
14/02/2024 - 15:29
LOCH VOSTOK: previsto ad aprile il nuovo album
14/02/2024 - 15:26
VERIKALPA: in streaming il singolo ''Arvon Tuomari''
13/02/2024 - 21:38
DOMINUM: online la cover di ''Rock You Like a Hurricane''
13/02/2024 - 21:27
SCAVENGER: disponibile un brano dal nuovo album
13/02/2024 - 21:19
BEFORE THE DAWN: previsto per marzo il nuovo EP ''Archaic Flame''
13/02/2024 - 21:08
ILLUMISHADE: guarda il video di ''Riptide''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     