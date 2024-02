DEICIDE: annunciato il nuovo ''Banished By Sin'', online un singolo

15/02/2024



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 Grande Zio Glen ! I Deicide non si discutono...si amano ! 7 Pezzo che ho già dimenticato dopo il primo ascolto. 6 Non ho mai compreso perché Glen Benton ha deciso di diventare la caricatura di se stesso. A me piacciono molto anche se capisco che altrove ci sia di meglio. Ho il trifixion tatuato per ricordarmi che erano bravi in passato. Ahahahah 5 Insignificanti come ormai da 20 anni 4 Qui sono daccordo, assolutamente inutile. Invece sul brano è davvero un pezzo stanco, ascoltato da poco tramite ragazzina emo dello spaccio. 3 Una festa inutile San Valentino.. 🤣I Deicide lo sanno bene. Grandi 💪aspettiamo il disco. 2 Però dai è geniale che sia uscita proprio a San Valentino 🤣 1 Scialba.