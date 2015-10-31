BRODEQUIN: pubblicano l'audio di ''Suffocation in Ash'' dal nuovo album

16/02/24
ART OF ANARCHY
Let There Be Anarchy
16/02/24
FARSOT
Life Promised Death
16/02/24
RIOT V
Mean Streets
16/02/24
ILLUMISHADE
Another Side of You
16/02/24
ELETTRA STORM
Powerlords
16/02/24
CRAZY LIXX
Two Shots at Glory
16/02/24
HONEYMOON SUITE
Alive
16/02/24
DARKSPACE
Darkspace -2
16/02/24
EINAR SOLBERG
The Congregation Acoustic
16/02/24
SAMAEL
Passage - Live (Live Album)
15/02/24
EYES WIDE OPEN + PARASITE INC
SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
15/02/24
ONLY THE POETS
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
15/02/24
JETHRO TULL
TEATRO COLOSSEO, VIA MADAMA CRISTINA 71 - TORINO
15/02/24
PINO SCOTTO
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)
15/02/24
SEXTRASH + OUTLAW + NEXXT + AWAKEN THE NIGHT
Extreme Music Academy – Bari
16/02/24
HAPPY DAYS
ZIGGY CLUB - TORINO
16/02/24
NOVELISTS + THE WORD ALIVE + ELWOOD STRAY + ASHEN
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
16/02/24
DETONATION BOULEVARD + 500 HORSE POWER
RICKYS - CATTIVI MA BUONE, VIA COMMERCIALE 12 - ABBAZIA PISANI (PD)
16/02/24
MARY WAS A MACHINE + CROSSLANE
LA BASE, VIA C. COSTA 5 - PALAZZOLO SULL\'OGLIO (BS)
17/02/24
HAPPY DAYS + TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA