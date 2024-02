GORGASM: a marzo il nuovo EP ''Sadichist'', online ''Carnal Demise''

15/02/2024



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Il primo lo riascolto spesso volentieri, il secondo anche. Dovrò risentire il resto. Per me questo pezzo non ha un gran suono e la voce di brutal ha poco 2 @God infatti sono già in esaltazione! 1 Il 2024 sarà l\'anno del brutal. Che uscite di alto livello