OPETH: Ian Anderson ospite sul nuovo album

17/02/2024 - 11:54 (111 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 5 grande ian 4 Concordo con il commento sotto. Band stratosferica quando ancora ruggiva poi sono diventati un gruppo da risvoltini per me inascoltabili, tra l\'altro non mi è mai piaciuto il prog rock quindi va da se. Dal vivo però meritano sempre, visti l\'ultima volta di supporto ai Maiden a Bologna una decina d\'anni fa hanno fatto un bel concerto nonostante sotto il sole cocente 3 Se devono far uscire l’ennesimo album mediocre, senza growl, noioso e inutile.. meglio andare in pensione. Li amavo, ma dopo Watershed il vuoto 2 Lo special guest di prim\'ordine è in linea con la strada intrapresa dall\'ultimo corso della band, aggiungo personalmente purtroppo...ma magari sfornano un disco più sulle mie corde anche se lontano dal metal e dal death (ancora purtroppo x me) in particolare, chissà. Buona notizia per loro e per chi li apprezza sotto queste vesti. Restano comunque dei musicisti dalla caratura elevatissima! 1 Splendida notizia.