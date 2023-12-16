SMOKING SNAKES: ascolta un brano dal disco di esordio

18/02/24
DAMNATION
Fàtum
19/02/24
DISATROID
Garden Creatures
23/02/24
SKUGGOR
Whispers of Ancient Spells
23/02/24
PYRA
Those Who Dwell in the Fire
23/02/24
NORTH SEA ECHOES
Really Good Terrible Things
23/02/24
TRAVELER
Prequel to Madness
23/02/24
ACE FREHLEY
10.000 Volts
23/02/24
MONKEY3
Welcome To The Machine
23/02/24
DEPARTURE CHANDELIER
Satan Soldier Of Fortune
17/02/24
HAPPY DAYS + TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
17/02/24
MR BISON + KAYLETH + THE MAGOGAS
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
17/02/24
MASTER BOOT RECORD
LA CATTEDRALE, VIA ZUCCHI 39/G – CUSANO MILANINO (MI)
17/02/24
L\'IRA DEL BACCANO
DEFRAG, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE 75 - ROMA
17/02/24
UZEDA + TO DIE ON ICE
CIRCOLO DEV, VIA CAPO DI LUCCA 29/3G - BOLOGNA
17/02/24
ZONA + ABBINORMAL
COOPERATIVA RINASCITA ABBIATENSE, VIA NOVARA 2 - ABBIATEGRASSO (MI)
18/02/24
HAPPY DAYS + DUIR BLAZE OF SORROW + REJEKTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
19/02/24
MIKE DAWES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
19/02/24
FROZEN SOUL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
19/02/24
BDRMM + JAGWARI
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO