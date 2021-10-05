LUTHARO: in streaming il singolo ''Creating a King'' dal nuovo album

18/02/24
DAMNATION
Fàtum
19/02/24
DISATROID
Garden Creatures
23/02/24
CATHUBODUA
Interbellum
23/02/24
MONKEY3
Welcome To The Machine
23/02/24
STYGIAN CROWN
Funeral for a King
23/02/24
SOCIAL DISORDER
Time to Rise - Album Cover
23/02/24
HAND OF KALLIACH
Corryvreckan
23/02/24
AUSTRIAN DEATH MACHINE
Quad Brutal
23/02/24
DECROWNED
Persona Non Grata
18/02/24
HAPPY DAYS + DUIR BLAZE OF SORROW + REJEKTS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
19/02/24
MIKE DAWES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
19/02/24
FROZEN SOUL
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
19/02/24
BDRMM + JAGWARI
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
20/02/24
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
20/02/24
NAPALM DEATH + PRIMITIVE MAN + WORMROT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/02/24
MIKE DAWES
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO
20/02/24
DEAD POET SOCIETY + READY THE PRINCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
20/02/24
BDRMM
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
21/02/24
BLACK FOXXES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO