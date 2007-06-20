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20/02/24
BDRMM
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

21/02/24
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LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

21/02/24
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SPOON, VIA DOMENICO BORDIGALLO 16 - CREMONA

22/02/24
KNOCKED LOOSE + DEAFHEAVEN + HEADBUSSA
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22/02/24
KNOCKED LOOSE
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22/02/24
TREVES BLUES BAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
MACHINE HEAD: si separano da Wacław “Vogg” Kiełtyka
19/02/2024 - 21:56 (65 letture)

RECENSIONI
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20/01/2012
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28/02/2008
Intervista
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Parla Dave McClain
03/07/2007
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