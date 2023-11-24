APOGEAN: disponibile un nuovo singolo

23/02/24
BLAZE BAYLEY
Circle of Stone
23/02/24
LIONHEART
The Grace of a Dragonfly
23/02/24
AUSTRIAN DEATH MACHINE
Quad Brutal
23/02/24
PYRA
Those Who Dwell in the Fire
23/02/24
SOCIAL DISORDER
Time to Rise - Album Cover
23/02/24
STYGIAN CROWN
Funeral for a King
23/02/24
MONKEY3
Welcome To The Machine
23/02/24
CATHUBODUA
Interbellum
23/02/24
DECROWNED
Persona Non Grata
20/02/24
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
20/02/24
NAPALM DEATH + PRIMITIVE MAN + WORMROT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/02/24
MIKE DAWES
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO
20/02/24
DEAD POET SOCIETY + READY THE PRINCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
20/02/24
BDRMM
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA
21/02/24
BLACK FOXXES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
21/02/24
MEEK HOKUM
SPOON, VIA DOMENICO BORDIGALLO 16 - CREMONA
22/02/24
KNOCKED LOOSE + DEAFHEAVEN + HEADBUSSA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)
22/02/24
KNOCKED LOOSE
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
22/02/24
TREVES BLUES BAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)