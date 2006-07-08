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23/02/24
BLAZE BAYLEY
Circle of Stone

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AUSTRIAN DEATH MACHINE
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Those Who Dwell in the Fire

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Funeral for a King

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20/02/24
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

20/02/24
NAPALM DEATH + PRIMITIVE MAN + WORMROT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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MIKE DAWES
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO

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20/02/24
BDRMM
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

21/02/24
BLACK FOXXES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

21/02/24
MEEK HOKUM
SPOON, VIA DOMENICO BORDIGALLO 16 - CREMONA

22/02/24
KNOCKED LOOSE + DEAFHEAVEN + HEADBUSSA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)

22/02/24
KNOCKED LOOSE
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

22/02/24
TREVES BLUES BAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
ROTTING CHRIST: ascolta la nuova ''Like Father, Like Son''
20/02/2024 - 07:54 (36 letture)

lisablack
Martedì 20 Febbraio 2024, 8.07.06
1
Bene.. Solo adorazione per queste leggende della loggia nera🤘.. Adorazione per tutto ciò che è greco antico.. La sua mitologia che è tra le cose più belle che ho letto.. .
RECENSIONI
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ARTICOLI
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Il concerto di Bari
 
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