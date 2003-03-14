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23/02/24
BLAZE BAYLEY
Circle of Stone

23/02/24
LIONHEART
The Grace of a Dragonfly

23/02/24
AUSTRIAN DEATH MACHINE
Quad Brutal

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PYRA
Those Who Dwell in the Fire

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SOCIAL DISORDER
Time to Rise - Album Cover

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STYGIAN CROWN
Funeral for a King

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MONKEY3
Welcome To The Machine

23/02/24
CATHUBODUA
Interbellum

23/02/24
BLAZE BAYLEY
Circle of Stone

23/02/24
DECROWNED
Persona Non Grata

CONCERTI

20/02/24
NAPALM DEATH
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

20/02/24
NAPALM DEATH + PRIMITIVE MAN + WORMROT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/02/24
MIKE DAWES
SPAZIO211 VIA FRANCESCO CIGNA, 211 - TORINO

20/02/24
DEAD POET SOCIETY + READY THE PRINCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

20/02/24
BDRMM
COVO CLUB, VIALE ZAGABRIA 1 - BOLOGNA

21/02/24
BLACK FOXXES
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

21/02/24
MEEK HOKUM
SPOON, VIA DOMENICO BORDIGALLO 16 - CREMONA

22/02/24
KNOCKED LOOSE + DEAFHEAVEN + HEADBUSSA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\\\'ADDA (MI)

22/02/24
KNOCKED LOOSE
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

22/02/24
TREVES BLUES BAND
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
KHOLD: diffuso l'audio del singolo ''Misgrep''
20/02/2024 - 08:05 (16 letture)

RECENSIONI
68
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ARTICOLI
19/06/2023
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17/03/2003
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SATYRICON + KHOLD
New Age, Roncade (TV), 14/03/2003
 
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