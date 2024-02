TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: è scomparso Vitalij Kuprij

Mi dispiace tantissimo, uno dei tastieristi che apprezzo di più, soprattutto in veste solista dove i primi due album in particolare rappresentano per me qualcosa di unico, ma ottimi anche tutti gli altri lavori. Se rising force è la bibbia del metal neoclassico, il suo high definition rappresenta il vangelo. Il video postato con la notizia fa parte del live in Tokyo con i Ring of Fire, ottimo live che consiglio a tutti. RIP Vitalij