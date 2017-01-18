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21/02/24
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22/02/24
KNOCKED LOOSE + DEAFHEAVEN + HEADBUSSA
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22/02/24
KNOCKED LOOSE
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

22/02/24
TREVES BLUES BAND
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22/02/24
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BLUE NOTE, VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO

23/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
BORDERLINE CLUB - PISA

23/02/24
APPINO
THE CAGE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 – LIVORNO

23/02/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
SKULLS CLUB - SAN MARINO

23/02/24
VULTUR + ASCIA + KRE\'U
CUEVAROCK LIVE, STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI - QUARTUCCIU (CA)
POWERWOLF: terminate le registrazioni del nuovo album
21/02/2024 - 18:24 (63 letture)

★Andrea★
Mercoledì 21 Febbraio 2024, 23.32.45
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Grandi Powerwolf!!
RECENSIONI
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