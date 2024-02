SLAYER: annunciano la reunion per due concerti

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 13 @Lambru: ho letto il contrario, ossia che non vede l’ora, che gli manca suonare live e che sarà bello rivedere i fans dopo 5 anni di stop…mah 12 Ho appena letto che Kerry King non sarebbe stato chiamato, quindi non si sa ancora se farà parte di questi concerti. La telenovela non finirà presto 11 così a memoria i pochi coerenti a non riunirsi sono stati gli Skid Row e gli Stratovarius... 10 Anzi, riflettendoci anche i Beatles hanno trovato il modo di fare comunque qualcosa. Niente, ha ragione @DaveHC. 9 Pecunia non olet (salvo per chi non ne ha bisogno. A memoria gli unici che non si sono mai riuniti sono stati i Beatles e gli Zeppelin e ques\'ultimi in tre occasioni una comparsatina l\'hanno pure fatta) 8 Gli avranno fatto un\'offerta che non si può rifiutare 😂 7 Ok é ufficiale: non ci capisco piú niente 6 Sono contento per chi non ha mai avuto modo di vederli,pero\' hanno fatto ina figura di merda colossale!ricordo i post su Twitter in cui King e consorte dicevano che loro non avrebbero cambiato idea,che le altre band erano dei buffoni e che loro erano coerenti nelle loro scelte.... 5 Questa notizia potrebbe raggiungere il record di commenti nel sito 🤣 4 La coerenza costa; a volte costa molti soldi e pochi riescono a dire \"no\". Mi tengo stretti i ricordi degli anni in cui se ne uscivano con Divine Intervention mentre tutti i loro illustri colleghi inseguivano il black album. Li stra rispettavo. Così va il mondo. 3 Altre merde! Pagliacci fino alla fine, con me anche loro hanno chiuso. 2 Io mi stupisco di quelli che supportano questo tipo di artisti... 1 Kerry ci ha preso in giro dicendo che non parlava con Tom da anni…invece era tutto pianificato. Ovviamente spero non sia una reunion per qualche concerto ma il preludio ad un nuovo inizio di carriera.