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DAVID ELLEFSON + TBA
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THE CAGE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 – LIVORNO

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SKULLS CLUB - SAN MARINO

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VULTUR + ASCIA + KRE\'U
CUEVAROCK LIVE, STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI - QUARTUCCIU (CA)

23/02/24
STEF BURNS WITH MR FEEDBACK
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

23/02/24
ROME IN MONOCHROME + GHOSTHEART NEBULA + FOR MY DEMONS
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23/02/24
BILLY COBHAM
BLUE NOTE, VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO

23/02/24
CLASSE 99 + NO CULTURE ICONS
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

23/02/24
DISTRUZIONE + EXILED ON EARTH + BRAND NEW PUNCH + LESNAR SUPLEX
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

24/02/24
SVETLANAS + RERU + WEEKEND CIGARETTES
EX BOCCIOFILA PONTELUNGO, VIA AGUCCHI 121/14 - BOLOGNA
KAWIR: dettagli e singolo del nuovo album ''Κυδοιμος''
23/02/2024 - 07:49 (69 letture)

lisablack
Venerdì 23 Febbraio 2024, 8.59.48
1
Uno dei possibili dischi black 2024.. La scena ellenica sta facendo uscire da anni album da urlo🤘. E qui parte il preordine.
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