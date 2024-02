JUDAS PRIEST: pubblicano la nuova ''The Serpent and the King''

23/02/2024 - 07:55 (413 letture)



16 Direi che equivale ad un panino con il polpo alla brace 15 Vabbè io calo il tris: tagliatelle, cappelletti e strozzapreti panna e speck. Perché un tris? Perché il pezzo mi sembra proprio da 0-0. 14 bella roba. Rombo al forno o anche rigatino alla brace.bella roba. 13 Ottimo risotto al pesce persico 12 Inflazionato, scontato, però bel pezzo. 11 Il miglior brano fin qui uscito,heavy puro...per me fegato alla veneziana!!! 10 Per me ossobuco con la polenta 9 Per me gnocco e tigelle 8 .....come un buon panino al lampredotto mangiato in centro a Firenze. Pezzo da 90, l\'Heavy a 360gradi, Classico e di classe. 7 Pieno inizio alla freewel burning. Niente male, molto Motorhead molto fine anni 70 primi 80. 6 Speriamo Steve Harris prenda appunti 5 Era qui che si diceva che KK è rimasto a Painkiller? 4 Non male, ottimi suoni. 3 Una corsa al fulmicotone! Più che 70 anni direi 70 miglia orarie, gran bella botta di Speed metal, non me lo aspettavo!!! Grandi 2 Bella potente e 100% Judas, anche se un "cicinin" troppo canonica. 1 un po\' banale ma piacevole e totalmente Judas Priest, ottimo!