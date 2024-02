PESTILENCE: annunciano il nuovo disco ''Levels of Perception''

23/02/2024 - 08:11 (150 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 La copertina è un aborto.. Vabbè sentiamo il disco 2 Nel 2024 bisogna davvero impegnarsi per fare una copertina così oscena 1 Nel 2024 bisogna davvero impegnarsi per fave una copertina così oscena