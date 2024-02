LINKIN PARK: nuova raccolta in arrivo, ascolta l'inedita ''Friendly Fire''

23/02/2024 - 10:56 (154 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 pezzo intenso e bellissimo mi chiedo come possa essere rimasto unrelased!!! 4 Buon pezzo, intenso e profondo. 3 Pop per ragazzini, oscena. Ma i LP erano anche questo. 2 Questa batte l’80% di one more light, non capisco come mai sia stata lasciata fuori. 1 🖤