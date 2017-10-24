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23/02/24
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DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

23/02/24
ROME IN MONOCHROME + GHOSTHEART NEBULA + FOR MY DEMONS
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23/02/24
BILLY COBHAM
BLUE NOTE, VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO

23/02/24
CLASSE 99 + NO CULTURE ICONS
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

23/02/24
DISTRUZIONE + EXILED ON EARTH + BRAND NEW PUNCH + LESNAR SUPLEX
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

24/02/24
SVETLANAS + RERU + WEEKEND CIGARETTES
EX BOCCIOFILA PONTELUNGO, VIA AGUCCHI 121/14 - BOLOGNA
ORDEN OGAN: ascolta il singolo ''My Worst Enemy''
23/02/2024 - 13:50 (72 letture)

Ivan75
Venerdì 23 Febbraio 2024, 19.57.55
1
Bel pezzo.
RECENSIONI
79
77
60
s.v.
ARTICOLI
27/10/2017
Live Report
ORDEN OGAN + RHAPSODY OF FIRE + UNLEASH THE ARCHERS
New Age, Roncade (TV), 24/10/2017
 
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