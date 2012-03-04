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01/03/24
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Christus Hypercubus

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01/03/24
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The Mandrake Project

01/03/24
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Anthesis

01/03/24
SUICIDAL ANGELS
Profane Prayer

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25/02/24
THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

25/02/24
THE LAST DINNER PARTY
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

25/02/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
EKIDNA - SAN MARTINO SCUOLE (MO)

26/02/24
NOTHING BUT THIEVES
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

26/02/24
PINO SCOTTO + HOUNDS OF DEVIL
TEPEPA, VIA GORIZIA 2 - SACILE (PN)

27/02/24
NOTHING BUT THIEVES
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

27/02/24
X AMBASSADORS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

27/02/24
𝗦𝗖𝗢𝗧𝗧 𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗢
ZIO LIVE MUSIC, VIA REPUBBLICA 19, TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

29/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
KILL JOY - ROMA

29/02/24
DAVIDE VAN DE SFROOS
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL\'INNOVAZIONE 20 - MILANO
ATTIC: ecco il video della titletrack del nuovo album
24/02/2024 - 12:07 (71 letture)

Tino
Sabato 24 Febbraio 2024, 14.46.22
1
Tra king diamond e Kai hansen, personalità zero copertina splendida, musica ottima
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