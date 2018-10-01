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BEYREVRA
Echoes. Vanished Lore of Fire

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Baptized by Fire

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01/03/24
HANDS OF GORO
Hands of Goro

01/03/24
BRUCE DICKINSON
The Mandrake Project

CONCERTI

27/02/24
NOTHING BUT THIEVES
FABRIQUE, VIA FANTOLI 9 - MILANO

27/02/24
X AMBASSADORS
MAGAZZINI GENERALI, VIA PIETRASANTA 16 - MILANO

27/02/24
𝗦𝗖𝗢𝗧𝗧 𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗢
ZIO LIVE MUSIC, VIA REPUBBLICA 19, TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)

27/02/24
L\'IRA DEL BACCANO
FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

29/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
KILL JOY - ROMA

29/02/24
DAVIDE VAN DE SFROOS
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL\'INNOVAZIONE 20 - MILANO

01/03/24
DAVID ELLEFSON + TBA
DRUSO - RANICA (BG)

01/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
PUB AMERICA, PIAZZA STEFENELLI - FONDO (TN)

01/03/24
PONTE DEL DIAVOLO + SHORES OF NULL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO

01/03/24
MODENA CITY RAMBLERS
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
SYLVAINE: pubblicato il nuovo singolo ''Eg Er Framand''
27/02/2024 - 07:55 (30 letture)

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