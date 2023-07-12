     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

29/02/24
BEYREVRA
Echoes. Vanished Lore of Fire

01/03/24
DAVID REECE:
Baptized by Fire

01/03/24
DORO
Conqueress - Extended (EP)

01/03/24
BLIND CHANNEL
Exit Emotions

01/03/24
ROSS VALORY
All of the Above

01/03/24
BIG BIG TRAIN
The Likes of Us

01/03/24
ENSLAVED
Heimdal (Deluxe)

01/03/24
MESSIAH
Christus Hypercubus

01/03/24
SULDUSK
Anthesis

01/03/24
HANDS OF GORO
Hands of Goro

CONCERTI

29/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
KILL JOY - ROMA

29/02/24
DAVIDE VAN DE SFROOS
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL\'INNOVAZIONE 20 - MILANO

29/02/24
POWERPLANT + EUCARISTIA + I FINNEGANS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

01/03/24
DAVID ELLEFSON + TBA
DRUSO - RANICA (BG)

01/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
PUB AMERICA, PIAZZA STEFENELLI - FONDO (TN)

01/03/24
PONTE DEL DIAVOLO + SHORES OF NULL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO

01/03/24
MODENA CITY RAMBLERS
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

01/03/24
N*O*Y*S*E
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)

01/03/24
TAURUS INFERNO + WEIRDREAM
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

01/03/24
NOISE WAGON VOL. 11
BINARIO 9, DOPOLAVOROFERROVIARIO, VIALE MIRAMARE 51 (TRIESTE)
PLAGUEMACE: pubblicano il video di ''Reptilian Warlords'' dal disco di esordio
27/02/2024 - 21:30 (56 letture)

ALTRE NOTIZIE
27/02/2024 - 21:30
PLAGUEMACE: pubblicano il video di ''Reptilian Warlords'' dal disco di esordio
16/11/2023 - 21:59
PLAGUEMACE: ecco ''Carnivore'' da '''Reptilian Warlords''
15/09/2023 - 10:18
PLAGUEMACE: ecco i dettagli del disco di esordio e il singolo ''Impenetrable Leather''
12/07/2023 - 21:23
PLAGUEMACE: firmano con Napalm Records
ULTIME NOTIZIE
28/02/2024 - 00:28
SEPULTURA: fuori Eloy Casagrande, ecco il sostituto
28/02/2024 - 00:19
ORIANTHI: ascolta ‘‘First Time Blues’’ con Joe Bonamassa
28/02/2024 - 00:16
THE ETERNAL: entrano nel roster di Reigning Phoenix Music
28/02/2024 - 00:15
DIRTY HONEY: guarda la clip di ‘‘Coming Home (Ballad of the Shire)’’
28/02/2024 - 00:07
EXODUS: aggiornamenti sul nuovo album
27/02/2024 - 21:43
NITRITONO: i dettagli di ''Cecità'' e il singolo ''A Denti Stretti - pt.1''
27/02/2024 - 21:33
CATHUBODUA: ecco il singolo ''Amidst Gods''
27/02/2024 - 21:24
CORPUS DIAVOLIS: in arrivo a marzo il nuovo ''Elixiria Ekstasis''
27/02/2024 - 11:57
ROSS VALORY: ascolta ''Wild Kingdom'' dal primo disco solista dell'ex-Journey
27/02/2024 - 11:48
SHINEDOWN: al lavoro su nuova musica
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     