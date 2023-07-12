PLAGUEMACE: pubblicano il video di ''Reptilian Warlords'' dal disco di esordio

29/02/24
BEYREVRA
Echoes. Vanished Lore of Fire
01/03/24
DAVID REECE:
Baptized by Fire
01/03/24
DORO
Conqueress - Extended (EP)
01/03/24
BLIND CHANNEL
Exit Emotions
01/03/24
ROSS VALORY
All of the Above
01/03/24
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The Likes of Us
01/03/24
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Heimdal (Deluxe)
01/03/24
MESSIAH
Christus Hypercubus
01/03/24
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Anthesis
01/03/24
HANDS OF GORO
Hands of Goro
29/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
KILL JOY - ROMA
29/02/24
DAVIDE VAN DE SFROOS
TEATRO ARCIMBOLDI, VIALE DELL\'INNOVAZIONE 20 - MILANO
29/02/24
POWERPLANT + EUCARISTIA + I FINNEGANS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO
01/03/24
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DRUSO - RANICA (BG)
01/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
PUB AMERICA, PIAZZA STEFENELLI - FONDO (TN)
01/03/24
PONTE DEL DIAVOLO + SHORES OF NULL
ZIGGY CLUB, VIA MADAMA CRISTINA 66 - TORINO
01/03/24
MODENA CITY RAMBLERS
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
01/03/24
N*O*Y*S*E
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
01/03/24
TAURUS INFERNO + WEIRDREAM
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE
01/03/24
NOISE WAGON VOL. 11
BINARIO 9, DOPOLAVOROFERROVIARIO, VIALE MIRAMARE 51 (TRIESTE)