Non ai livelli penosi degli ultimi 15 anni dei Maiden ma pure lui sì, è alla frutta...disco prolisso e moscetto, monotono, nemmeno una canzone si distingue dalle altre e rimane in testa. La reiterazione della canzone finita su Book of souls poi è assolutamente superflua. Anche la sua voce suona stanca, non è più quella di una volta. Avevo qualche speranza in questo album non essendoci Harris di mezzo ma è una robetta. Smith/Kotzen sono a tutto un altro livello.