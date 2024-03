PUDDLE OF MUDD: guarda il video di ''Cash & Cobain''

01/03/2024 - 11:18 (213 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 10 \"Blurry\" era un pezzo fatto bene, l\'unico che considero di loro... Per il resto mai seguiti, perché come dissi già una volta è (era) un gruppo post grunge, di nu metal ce n\'è sempre stato poco o nulla... D\'altronde loro come gli Staind (che però sono migliori) furono lanciati da un certo Fred Durst... Scusssate se è poco... 9 Se ce la fanno i trapper chiunque ha diritto a una fetta di gloria. 8 Una delle band peggiori di sempre. Con tutti i talenti incompresi che ci sono in giro e incredibile pensare che questi ce l\'abbiano fatta. 7 @Transcendence ogni volta che vedo una notizia su questa band, mi ritorna subito alla mente uno di quei concerti che hai citato, al Live Club di Trezzo, e ogni volta penso a come avrei potuto spendere quei soldi diversamente... mi fece una rabbia quella sera, che sarei salito sul palco a menarlo... 6 Li ho sempre ascoltati fino al disco del 2019 escluso. Il primo ha i grandi singoli ma anche i successivi hanno al loro interno buone canzoni. Purtroppo Wes Scantlin è stato sia la loro fortuna (iniziale) che la loro rovina.. 5 ...per il... 4 #1 quando l\'ho vista pensavo che fosse fatta apposta per prendere il culo Cobain. 3 Per non parlare di quei meravigliosi concerti tenuti nel 2016 a Milano, Tricesimo, Pisa e Bologna. E il debutto era pure mezzo decente. 2 Di loro mi piaceva Blurry.Commerciale ma un gran pezzo. 1 E niente...quando vedo Puddle Of Mudd mi viene in mente quella straordinaria e meravigliosa cover di About A Girl 🤣🤣🤣