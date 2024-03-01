     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/03/24
ISENORDAL
Requiem for Eir​ê​nê

08/03/24
TURBULENCE
Binary Dream

08/03/24
SLIMEFORD
Chytridiomycosis Relinquished

08/03/24
KIM GORDON
The Collective

08/03/24
WADE BLACK`S ASTRONOMICA
The Awakening

08/03/24
GREYSTONE CANYON
Iron & Oak

08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase

08/03/24
ASTRONOMICA
The Awakening

08/03/24
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Goodbye My Children

08/03/24
PANTHEIST
Kings Must Die

CONCERTI

02/03/24
DAVID ELLEFSON + TBA
IL GIARDINO - LUGAGNANO (VR)

02/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
ANGELO AZZURRO, VIA BORZOLI 39C - GENOVA

02/03/24
KRYUHM + DAMNATION GALLERY + GRYM ROSE
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

02/03/24
BOTTOMLESS + ULTRACOMBO + ADOM
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)

02/03/24
ONELEGMAN + SUN TITAN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL'ABATE 66 - MODENA

02/03/24
PIERPAOLO CAPOVILLA & NICOLA MANZAN
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

02/03/24
ONELEGMAN + SUN TITAN
CENTRALE66 - MODENA

02/03/24
SUICIDE SILENCE + DESPITE EXILE
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

02/03/24
BLESS THE LADIES FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

02/03/24
POWER BEYOND
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS, STRADA COMUNALE CATENA 23 - NAPOLI

OZ HAWE PETERSSON'S RENDEZVOUS: ecco un brano dal disco di esordio
01/03/2024 - 19:15 (90 letture)

Galilee
Venerdì 1 Marzo 2024, 21.15.04
3
Loro e il video sono inguardabili. Però il pezzo c\'è.
fasanez
Venerdì 1 Marzo 2024, 20.44.57
2
Gran bel pezzo, anche se lo avrei preferito con la voce del primo singolo. Band sicuramente da tenere d\'occhio.
Ivan75
Venerdì 1 Marzo 2024, 20.30.59
1
Si prospetta un gran bel disco.
no related recensioni