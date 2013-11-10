     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Men Guðs Hond Er Sterk - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/03/24
ISENORDAL
Requiem for Eir​ê​nê

08/03/24
TURBULENCE
Binary Dream

08/03/24
SLIMEFORD
Chytridiomycosis Relinquished

08/03/24
KIM GORDON
The Collective

08/03/24
WADE BLACK`S ASTRONOMICA
The Awakening

08/03/24
GREYSTONE CANYON
Iron & Oak

08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase

08/03/24
ASTRONOMICA
The Awakening

08/03/24
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Goodbye My Children

08/03/24
PANTHEIST
Kings Must Die

CONCERTI

02/03/24
DAVID ELLEFSON + TBA
IL GIARDINO - LUGAGNANO (VR)

02/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
ANGELO AZZURRO, VIA BORZOLI 39C - GENOVA

02/03/24
KRYUHM + DAMNATION GALLERY + GRYM ROSE
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

02/03/24
BOTTOMLESS + ULTRACOMBO + ADOM
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)

02/03/24
ONELEGMAN + SUN TITAN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL'ABATE 66 - MODENA

02/03/24
PIERPAOLO CAPOVILLA & NICOLA MANZAN
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

02/03/24
ONELEGMAN + SUN TITAN
CENTRALE66 - MODENA

02/03/24
SUICIDE SILENCE + DESPITE EXILE
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

02/03/24
BLESS THE LADIES FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

02/03/24
POWER BEYOND
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS, STRADA COMUNALE CATENA 23 - NAPOLI

HAMFERD: ecco ''Hvolja'' dal prossimo album
01/03/2024 - 19:22 (67 letture)

duke
Venerdì 1 Marzo 2024, 21.17.16
1
...ottimo...🤟
RECENSIONI
86
ARTICOLI
10/11/2013
Intervista
HAMFERD
Liberazioni psicologiche in doom
 
ALTRE NOTIZIE
01/03/2024 - 19:22
HAMFERD: ecco ''Hvolja'' dal prossimo album
02/02/2024 - 07:54
HAMFERD: dettagli e singolo del nuovo album ''Men Guðs Hond Er Sterk''
19/02/2021 - 18:07
HAMFERD: online il live video di ''Frosthvarv (Live in the Eysturoy Tunnel)''
12/02/2020 - 15:42
HAMFERD: si separano dal chitarrista
12/04/2019 - 18:08
HAMFERD: online lo streaming del nuovo EP
12/03/2019 - 18:43
HAMFERD: in arrivo un nuovo EP
12/01/2018 - 16:30
HAMFERD: tutto il nuovo album in streaming
10/01/2018 - 18:07
HAMFERD: ascolta la nuova ''Stygd''
05/12/2017 - 17:54
HAMFERÐ: guarda un nuovo video
16/11/2017 - 07:17
HAMFERÐ: ecco i dettagli del nuovo disco ed un lyric video
ULTIME NOTIZIE
01/03/2024 - 19:31
OU: i dettagli del nuovo album e il primo singolo
01/03/2024 - 19:15
OZ HAWE PETERSSON'S RENDEZVOUS: ecco un brano dal disco di esordio
01/03/2024 - 19:07
SALTATIO MORTIS: pubblicata la titletrack del nuovo album
01/03/2024 - 18:52
FIREWIND: online il video di ''Stand United''
01/03/2024 - 11:18
PUDDLE OF MUDD: guarda il video di ''Cash & Cobain''
01/03/2024 - 11:04
HAUNT: tutto il nuovo ''Dreamers'' è disponibile in streaming
01/03/2024 - 10:06
NIGHTWISH: ultimati i lavori sul decimo album in studio
01/03/2024 - 09:51
RHAPSODY OF FIRE: i dettagli completi e la titletrack del nuovo ''Challenge the Wind''
01/03/2024 - 09:46
BRUCE DICKINSON: la playlist ufficiale di ''The Mandrake Project''
29/02/2024 - 16:07
ECLIPSE: a maggio un nuovo singolo, ecco ''Apocalypse Blues''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     