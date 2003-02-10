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02/03/24
DAVID ELLEFSON + TBA
IL GIARDINO - LUGAGNANO (VR)

02/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
ANGELO AZZURRO, VIA BORZOLI 39C - GENOVA

02/03/24
KRYUHM + DAMNATION GALLERY + GRYM ROSE
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

02/03/24
BOTTOMLESS + ULTRACOMBO + ADOM
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)

02/03/24
ONELEGMAN + SUN TITAN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL'ABATE 66 - MODENA

02/03/24
PIERPAOLO CAPOVILLA & NICOLA MANZAN
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

02/03/24
ONELEGMAN + SUN TITAN
CENTRALE66 - MODENA

02/03/24
SUICIDE SILENCE + DESPITE EXILE
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

02/03/24
BLESS THE LADIES FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

02/03/24
POWER BEYOND
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS, STRADA COMUNALE CATENA 23 - NAPOLI

OU: i dettagli del nuovo album e il primo singolo
01/03/2024 - 19:31 (74 letture)

Ivan75
Venerdì 1 Marzo 2024, 22.02.12
1
Non male. Non male.
ARTICOLI
02/02/2024
Live Report
TESSERACT + UNPROCESSED + THE CALLOUS DAOBOYS
Alcatraz, Milano (MI), 28/01/2024
07/08/2023
Live Report
RUSSIAN CIRCLES + CROUCH
Circolo Magnolia, Segrate (MI), 02/08/2023
25/06/2022
Live Report
THE ROLLING STONES + GHOST HOUNDS - Stadio San Siro,
Milano (MI), 21/06/2022
23/12/2021
Articolo
WE WISH YOU A HEAVY CHRISTMAS
Venti portate per un Heavy Metal Christmas
11/10/2021
Intervista
DEVOID OF THOUGHT
Death Metal from Outer Space
05/09/2020
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 32 - Quatermass
10/04/2020
Intervista
HOUNDS
We are Hounds, and We Hunt You Down!
04/02/2020
Live Report
HIDEOUS DIVINITY + GUESTS
Ekidna, Carpi (MO), 01/02/2020
14/11/2019
Live Report
LOUD & PROUD FEST
Slaughter Club, Paderno Dugnano (MI), 09/11/2019
03/11/2019
Live Report
AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
Alcatraz, Milano, 29/10/2019
24/10/2019
Intervista
LEPROUS
Oltre i confini del prog
29/07/2019
Live Report
SOUTH OF HEAVEN FEST
Teatro Lo Spazio, Roma (RM), 26/07/2019
09/05/2019
Articolo
IL RITORNO DELLE TAPES: SOUNDTRACK FOR THE CASSETTE GENERATION
Con un contributo di Paolo Bandera
14/04/2019
Live Report
VICIOUS RUMORS + AIR RAID + MAGISTARIUM
Circus Club, Scandicci (FI), 09/04/2019
16/03/2019
Live Report
OVERKILL + DESTRUCTION + FLOTSAM AND JETSAM + CHRONOSPHERE - KILLFEST TOUR 2019
Phenomenon, Fontaneto D'Agogna (NO), 09/03/2019
07/02/2019
Live Report
KIKO LOUREIRO
Crossroads Live Club - Roma - 02/02/2019
06/02/2019
Live Report
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
Dagda Live Club – Retorbido (PV) – 31/01/2019
09/01/2019
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 31 – Heavy Load, il Ruggito del Nord
20/11/2018
Live Report
NEVER SAY DIE TOUR 2018: BEING AS AN OCEAN + NORTHLANE + ALAZKA & More!
16/11/2018 - Santeria Social Club, Milano
15/11/2018
Intervista
SOULFLY
"Canta ciò in cui credi, credi in ciò che canti!"
03/09/2018
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 30 - Blue Murder
04/08/2018
Live Report
NOTTE ROCK: LICH + LIBERAZIONE + 600000 MOUNTAINS + SATURN DATE
Parco Urbano, S. Lucia del Mela (ME), 28/07/2018
24/06/2018
Live Report
FIRENZE ROCKS - OZZY OSBOURNE + GUESTS
Visarno Arena, Firenze, 17/06/2018
30/05/2018
Intervista
OUR HOLLOW, OUR HOME
Intervista con Tobias e Josh
27/05/2018
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 29 - Tank: This Means Metal
18/04/2018
Live Report
ROGER WATERS – US + THEM TOUR
Mediolanum Forum, Milano, 17/04/2018
16/04/2018
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 28 - Voivod (seconda parte)
03/04/2018
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 28 - Voivod (prima parte)
01/02/2018
Intervista
WE ARE STRONGER THAN BEFORE TOUR
Miss May I + Fit For a King + Currents
10/02/2018
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 27 - Sword
18/12/2017
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 26 - Mekong Delta
04/12/2017
Live Report
EUROPE + SOUL SELLER
Alcatraz, Milano (MI), 29/11/2017
13/10/2017
Live Report
GRAVEYARD + TROUBLED HORSE + ELECTRIC BALLROOM
Bloom, Mezzago (MB), 08/10/2017
11/08/2017
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 25 - Mind Funk
11/08/2017
Live Report
MAGMA PURE UNDERGROUND FESTIVAL
Villa Lydia, Vinchiaturo (CB), 05/08/2017
17/07/2017
Live Report
ANATHEMA (acoustic)
Monk, Roma, 12/07/2017
23/05/2017
Live Report
FLESHGOD APOCALYPSE + THY LEGION + BOUND TO PREVAIL + REPUGNANCE + ANGELCRYPT
Orpheum Theater, Gzira (Malta), 19/05/2017
06/05/2017
Live Report
THE SOUTHERN STORM FEST II
Barbara Disco Lab, Catania, 29/04/2017
21/03/2017
Live Report
RISE OF THE UNDERGROUND V - CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + TRINAKRIUS + HAUNTED + ANCESTRAL
Barbara Disco Lab, Catania, 17/03/2017
24/02/2017
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 24 - Slumber
09/02/2017
Live Report
DESTRAGE + WHATTAFUCK!? + THE BIG SOUTH MARKET + LOTUS HATERS
Bari, Demodé Club, 04/02/2017
13/01/2017
Live Report
TRICK OR TREAT + SOUL SELLER + HELL`S GUARDIAN
Mephisto Rock Cafe, Lu Monferrato (AL) - 06/01/2017
23/11/2016
Live Report
BATTLE OF THE BAYS EUROPEAN TOUR: OBITUARY + EXODUS + PRONG + KING PARROT
Zona Roveri Music Factory, Bologna (BO), 19/11/2016
06/10/2016
Intervista
VICIOUS RUMORS
Never Back Down
16/09/2016
Live Report
HARDCORE SUPERSTAR + JUNKIE DILDOZ + HANGARVAIN + QUINTACOLONNA + LOST & FOUND
Circolo acsi a.s.d. Supernova, Tuoro sul Trasimeno (PG), 10/9/2016
06/06/2016
Live Report
METAL RIOT: SOUL OF STEEL + OVERKHAOS + SHADEWARD
Nordwind Discopub, Bari (BA), 01/06/2016
05/06/2016
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 23 - Fifth Angel
03/05/2016
Live Report
CANNIBAL CORPSE + KRISIUN + HIDEOUS DIVINITY
Alcatraz, Milano, 01/05/2016
22/04/2016
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 22 - Bulldozer
20/03/2016
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 21 - Morgana Lefay
10/03/2016
Live Report
ELDRITCH + SAILING TO NOWHERE + NOUMENO + TIMESTORM
Traffic Club, Roma (RM), 05/03/2016
18/02/2016
Live Report
GHOST + DEAD SOUL
Il Deposito, Pordenone (PN), 12/02/2016
17/02/2016
Articolo
IN TOUR CON I KISS
Le storie on the road della Original KISS KREW - 1974-1976
06/02/2016
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 20 - Budgie
31/01/2016
Articolo
SOUL ON FIRE
Peter Steele tra Carnivore e Type O Negative
28/12/2015
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 19 - Lääz Rockit
28/11/2015
Live Report
GHOST + DEAD SOUL
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 23/11/2015
22/11/2015
Live Report
DEATHCRUSHER TOUR 2015
Carcass + Obituary + Napalm Death + Voivod, Estragon, Bologna (BO), 17/11/2015
24/10/2015
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 18 - Satan
21/09/2015
Live Report
DAVID GILMOUR
Ippodromo del Visarno, Firenze (FI), 15/09/2015
11/09/2015
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 17 - Watchtower
14/07/2015
Live Report
AC/DC + VINTAGE TROUBLE
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola (BO), 09/07/2015
26/06/2015
Live Report
METAL PARTY, EDU FALASCHI TOUR 2015
Blow Rock, Catania, 20/06/2015
10/06/2015
Live Report
PORTAL + IMPETUOUS RITUAL + CHAOS ECHOES + BLASPHEMOUS NOISE TORMENT
Titty Twister, Parma, 04/06/15
21/05/2015
Live Report
RISE OF THE UNDERGROUND III - AVULSED + GUEST
Barbara Disco Lab, Catania, 16/05/2015
26/04/2015
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 16 - Captain Beyond
31/03/2015
Live Report
THE ROAD TO DISSONANCE TOUR, ACT 1: THE ALGORITHM + GOT NO EGO + CODENAME: DELIRIOUS
Rock'n'Roll Club, Rho (MI), 26/03/2015
20/02/2015
Live Report
A ROTTEN BRUTAL NIGHT: HIDEOUS DIVINITY + MODUS DELICTI + MINDFUL OF PRIPYAT + CARNALITY
Blue Rose Saloon, Bresso, 15/02/2015
13/02/2015
Articolo
LOUDNESS WAR
L'insensata guerra dei decibel
29/01/2015
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 15 - Raven
20/12/2014
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 14 - Sabbat
23/11/2014
Live Report
MACHINE HEAD + DARKEST HOUR + DIABLO BLVD
Alcatraz, Milano (MI), 19/11/2014
22/11/2014
Live Report
TROUBLE + GUEST
AN Club, Atene, Grecia, 08/11/2014
02/11/2014
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 13 - Badlands
26/09/2014
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 12 - Diamond Head
23/09/2014
Live Report
HIDEOUS DIVINITY + SYNODIK
L'Angelo Azzurro, Genova - 18/09/2014
23/07/2014
Live Report
OBITUARY + EYECONOCLAST + SOUTHERN DRINKSTRUCTION + MUTANT SAFARI
Traffic Club, Roma, 17/07/2014
15/06/2014
Live Report
LINKIN PARK + FALL OUT BOY
CITY SOUND, Ippodromo del Galoppo, Milano, 10/06/2014
24/04/2014
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 11 - Hanoi Rocks
28/03/2014
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 10 - Crimson Glory
08/03/2014
Intervista
RAGE OF SOUTH
Look for the Truth!
06/03/2014
Articolo
LOUDER THAN HELL
La Recensione
23/02/2014
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 9 - The Quireboys
21/02/2014
Intervista
CORRECTIONS HOUSE
Scott Kelly - Libera Creatività
02/02/2014
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 8 - Agent Steel
21/12/2013
Live Report
THERION + ARKONA + COMA + SOUND STORM
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO),17/12/2013
20/11/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 7 - Riot
31/10/2013
Live Report
LEPROUS + BLINDEAD + altri
The Theatre Club, Rozzano (MI), 25/10/2013
18/09/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 6 - Exciter
01/09/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 5 - Toxik
21/07/2013
Intervista
SOULFLY
L'atmosfera del gruppo è ancora qui
14/07/2013
Live Report
SOULFLY + INCITE + LODY KONG
CarroPonte, Sesto San Giovanni (MI), 10/07/2013
26/06/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 4 - Vain
24/06/2013
Live Report
AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
17/06/2013
Live Report
STONE SOUR + KARNIVOOL
Estragon, Bologna, 12/06/2013
13/06/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 3 - Malice
29/05/2013
Live Report
DISCHARGE + ANTI YOU + RAISE YOUR PITCH
Traffic Club, Roma, 24/05/2013
26/05/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 2 - Anvil
22/05/2013
Live Report
LUCIFER OVER EUROPE TOUR 2013 - AGALLOCH + FEN
15-16/05/2013, Motstovna, Nova Gorica - Traffic Club, Roma
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
02/05/2013
Articolo
ALMOST FAMOUS
# 1 - Grim Reaper
17/04/2013
Live Report
FIRE WALK WITH ME tour vol II - VREID, SOLEFALD, IN VAIN
14-15/04/2013, Colony, Travagliato(BS)/Cycle Club, Firenze
18/03/2013
Articolo
SOUTHERN ROCK
# 2 - The Southern River Flows
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
17/02/2013
Articolo
SOUTHERN ROCK
# 1 - The South Is Gonna Do It Again
13/02/2013
Intervista
HAUT&COURT
L’Energia del Crust e la Follia del Mathcore
22/12/2012
Live Report
HAGGARD + SOUND STORM + EMBRACE OF DISHARMONY
Orion Club, Roma, 16/12/2012
20/12/2012
Live Report
CADAVERIA + UEICKAP + I WILL KILL YOU
Barbara Disco Lab, Catania, 15/12/2012
11/12/2012
Live Report
OPHIS + GRAND SUPREME BLOOD COURT + DESASTER + ROADKILL XIII + SLAUGHTER COMMAND
Ohrakel, Ingolstadt (Monaco di Baviera, Germania), 01/12/2012
06/12/2012
Live Report
WARRIOR SOUL + THE WANKERSS
Studio Sound Lab, Bologna, 02/12/2012
20/10/2012
Live Report
LEPROUS + LOCH VOSTOK + PERSEFONE + OERKENKJØTT
Barrio's Cafè, Milano, 12/10/2012
17/10/2012
Live Report
MASTER + DEHUMAN + WARHAMMER + SOUTHERN DRINKSTRUCTION
Traffic Club, Roma, 11/10/2012
26/09/2012
Live Report
NECRODEATH + CO2 + UNTORY + ESCAPEINOUT
Insomnia - Scordia (CT) 15/09/2012
28/05/2012
Live Report
KIKO LOUREIRO
Hotel Europa, Messina, 20/05/2012
01/05/2012
Live Report
ENTOMBED + BUFFALO GRILLZ + SOUTHERN DRINKSTRUCTION
Traffic Club, Roma, 27/04/2012
08/04/2012
Live Report
BOMBERS + I WILL KILL YOU + THRASH BOMBZ
Blacknight, Palazzolo Acreide, (SR), 23/03/2012
03/04/2012
Live Report
FOLKSTONE + LOU QUINSE
Teatro Le Serre, Grugliasco (TO), 24/03/2012
27/03/2012
Live Report
OBSCURA + SPAWN OF POSSESSION + GOROD + EXIVIOUS + 26THOUSANDYEARS
Blogos, Casalecchio di Reno (BO), 25/03/2012
09/03/2012
Intervista
LEPROUS
Black-ish? Quale black-ish?
25/01/2012
Live Report
LOUDBLAST + DETESTOR + SOULDECEIVER ed altri
New Bulldog, Serra Riccò (GE), 20/01/2012
20/01/2012
Live Report
MACHINE HEAD + BRING ME THE HORIZON + DEVILDRIVER + DARKEST HOUR
Alcatraz, Milano (MI), 13/11/2011
18/12/2011
Live Report
PINO SCOTTO + VOODOO HIGHWAY + DEEP SOUTH
Discoteca "Il Faro", Catania, 07/12/2011
12/12/2011
Live Report
FUROR GALLICO + GOTLAND + LOU QUINSE
Taurus, Ciriè (TO), 03/12/2011
02/12/2011
Intervista
KIKO LOUREIRO
La vita da musicista è una figata!
20/11/2011
Live Report
AMORPHIS + LEPROUS + NAHEMAH
Alcatraz, Milano, 16/11/2011
08/11/2011
Live Report
ROTTEN SOUND + AIRLINES OF TERROR + BUFFALO GRILLZ
Traffic Club, Roma, 27/10/2011
24/10/2011
Intervista
IMPERIOUS
No Roma, no party
08/08/2011
Live Report
MICHAEL SCHENKER GROUP
Parco degli Acquedotti, Roma, 05/08/2011
06/06/2011
Live Report
STORMLORD + HOUR OF PENANCE + ROSAE CRUCIS + AIRLINES OF TERROR
Roma Delenda Est, Blackout Club, Roma, 04/03/2011
14/05/2011
Live Report
COUGH + LENTO
Init Club, Roma, 07/05/2011
25/04/2011
Live Report
MASTER + SOUTHWICKED + DESTROY THE OPPOSITION + GARAGEDAYS
Traffic Live Club, Roma, 20/04/2011
14/04/2011
Live Report
ROTTEN SOUND + TRAP THEM + GAZA + THE KANDIDATE + HAUST
Init Club, Roma, 09/04/2011
13/03/2011
Live Report
OVERKILL + DESTRUCTION + HEATHEN + AFTER ALL - KILLFEST TOUR 2011
Live Club, Trezzo Sull'Adda (MI), 09/03/2011
24/02/2011
Intervista
SPELLBOUND DAZZLE
Stregati dalla luce del rock
16/12/2010
Live Report
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
Tripod, Dublino, 10/12/2010
24/11/2010
Live Report
FOLKSTONE + NOUMENO
Blackout, Roma, 20/11/2010
27/09/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + KORN
Palasharp, Milano, 22/09/2010
14/07/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + LABYRINTH
Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (PD), 05/07/2010
21/06/2010
Live Report
CYNIC + NERVE + GRINNING SHADOWS + NOUMENO
Mephisto Rock Cafè, Lu Monferrato (AL), 10/06/2010
29/05/2010
Live Report
UNHOLY TITANS TOUR 2010
Rock 'N' Roll Arena, Romagnano Sesia, 17/05/2010
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
10/03/2010
Live Report
FOLKSTONE + LOU QUINSE + HERJAN
Condannati al Metallo
15/12/2009
Live Report
AHAB + IN MOURNING
Kolony Metal Fest
26/08/2009
Intervista
KILLING TOUCH
Metal, Pop e poppe
21/05/2009
Intervista
KEEP OUT
Giù nell'underground
12/05/2009
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MOURNFUL CONGREGATION
Lenti movimenti del cosmo
22/2/2009
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SOULFLY
Ritorno primitivo
30/10/2007
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ANTIDOTE TOUR
La data di Milano
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SOUL TAKERS
Parla Andrea
15/03/07
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TENACIOUS D
Quando il Rock va al Cinema
9/03/07
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STONE SOUR
Parla Shawn Economaki
05/06/2006
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BACKYARD BABIES + SUPAGROUP + TRASHLIGHT VISION
Lo show di Milano
07/03/2006
Intervista
VICIOUS RUMORS
Parla Geoff Thorpe
07/03/2006
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LOU REED
Lo show di Roma
09/04/2003
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SOUL TAKERS
Parla Federica
10/02/2003
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SOUL TAKERS
La biografia
 
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