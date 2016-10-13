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03/03/24
SUICIDE SILENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/03/24
SHAWN JAMES
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)

03/03/24
UNDERCROFT + DEKAPITED + VIOLENTOR
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE

03/03/24
DAVID ELLEFSON
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI

03/03/24
HUBRIS + MØAA + ANTIBES
FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

04/03/24
SHAWN JAMES
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

04/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
TEPEPA, VIA GORIZIA 2 - SACILE (PN)

05/03/24
IDLES
ALCATRAZ - MILANO

05/03/24
AVATAR
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

06/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO
ATROPHY: ecco ''Seeds of Sorrow'' dal nuovo album
02/03/2024 - 22:13 (47 letture)

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12/11/2021
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ATROPHY
To Hell and Back....
 
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