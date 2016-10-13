ATROPHY: ecco ''Seeds of Sorrow'' dal nuovo album

03/03/24
ISENORDAL
Requiem for Eirênê
08/03/24
GREY SKIES FALLEN
Molded by Broken Hands
08/03/24
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Goodbye My Children
08/03/24
KIM GORDON
The Collective
08/03/24
ALTERIUM
Of War and Flames
08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase
08/03/24
EXHORDER
Defectum Omnium
08/03/24
ASTRONOMICA
The Awakening
08/03/24
TURBULENCE
Binary Dream
08/03/24
GREYSTONE CANYON
Iron & Oak
03/03/24
SUICIDE SILENCE
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
03/03/24
SHAWN JAMES
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE (MI)
03/03/24
UNDERCROFT + DEKAPITED + VIOLENTOR
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE
03/03/24
DAVID ELLEFSON
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI
03/03/24
HUBRIS + MØAA + ANTIBES
FINE DI MONDO, VIA ROBERT BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
04/03/24
SHAWN JAMES
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
04/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
TEPEPA, VIA GORIZIA 2 - SACILE (PN)
05/03/24
IDLES
ALCATRAZ - MILANO
05/03/24
AVATAR
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
06/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO