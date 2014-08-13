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SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

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ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

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CRYPTOPSY + ATHEIST
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DISENTOMB: pubblicano il singolo ''Drear Prophecies''
04/03/2024 - 09:41 (135 letture)

Spirit Of The Forest
Lunedì 4 Marzo 2024, 13.57.50
3
Questo potrei prenderlo.Adatto anche l\'artwork scelto.Questo è un brutal che piace.
lisablack
Lunedì 4 Marzo 2024, 13.29.05
2
È vero.. Ho l\'ultimo loro album di 3 anni fa. Ottimo brutal🤘
Spirit Of The Forest
Lunedì 4 Marzo 2024, 13.13.42
1
Questi sono molto buoni.Brutal old style senza virtuosismi frullatesticolari,ma un muro adatto ai momenti dove si esige solo aggressività terapeutica mirata allo svuotamento. Bravi.Old style best way to live.
RECENSIONI
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