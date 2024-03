NILE: completato il missaggio del nuovo disco

05/03/2024 - 11:34 (472 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 18 A me invece il brutal piace, ma loro ho difficoltÓ ad ascoltarli per le loro scelte melodiche. Dal vivo per˛, pur non capendo un cazzo mi erano piaciuti. Preferisco gli Ulcerate per dire. 17 Non sono un grande amante del Brutal, ma loro mi piacciono parecchio! Ascolter˛ volentieri il nuovo disco. 16 Sempre dei grandi. Visti Live varie volte , ascolter˛ di sicuro anche questo qua 15 Grandissimi Nile, hype a mille! 14 @Nagash quante volte ci ho litigato con Nero... 13 Carmine, dimmi che siamo nel 1995 👀 12 @Nagash, 🤣 11 Volevo comunicarvi che Ŕ iniziata la fase di scrittura del mio prossimo disco, che uscirÓ nel 1997, e sarÓ masterizzato da Nero Burning Rom presso gli Home Studios di Cal Ogero. 10 Applausi a Buried🤘.. Hai detto tutto. Se non ti interessano i Nile, puoi passare oltre.. ╚ facile come concetto, ce la puoi fare 9 Tu sei libero di commentare quello che ti pare, e siccome sono pubblici io sono libero di commentare i tuoi commenti e di ritenerli inutili, stupidi e fatti solo per dare un po\' di linfa al tuo ego smisurato. 8 Sinceramente non mi interessa neppure cosa fate voi,e non devo rendere conto a nessuno di voi se Ŕ necessario o meno per me commentare o meno il mio interesse, e continuer˛ a farlo. Buon proseguimento. 7 Infatti non Ú necessario.. Concordo con Buried. A me i gruppi che non interessano neanche apro il post per leggere la notizia. 6 A te interessano? Scrivilo.PerchŔ ancora non lo abbiamo capito. 5 La necessitÓ di scrivere \"Questi non mi interessano\" quale sarebbe? 4 Molto benissimo 3 Sono in hype, speriamo in bene, amo questa band 2 Questi non mi interessano. 1 Dai che presto tornano gli DEI.. 🤘🤘