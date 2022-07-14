GIVRE: ascolta ''Louise du Néant (1639-1694)'' dal nuovo album

08/03/24
SLIMEFORD
Chytridiomycosis Relinquished
08/03/24
ASTRONOMICA
The Awakening
08/03/24
TURBULENCE
Binary Dream
08/03/24
EXHORDER
Defectum Omnium
08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase
08/03/24
KIM GORDON
The Collective
08/03/24
ALTERIUM
Of War and Flames
08/03/24
PANTHEIST
Kings Must Die
08/03/24
MERRIMACK
Of Grace and Gravity
08/03/24
WADE BLACK`S ASTRONOMICA
The Awakening
06/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO
06/03/24
PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA, 31 - MILANO
07/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
07/03/24
THE PINEAPPLE THIEF
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
07/03/24
N*O*Y*S*E
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)
08/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)
08/03/24
DIRTY HONEY
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
08/03/24
THERION + SATRA
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
08/03/24
THE HOWLING ORCHESTRA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
08/03/24
WE ARE DEATHCORE FEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO