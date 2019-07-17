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CRYPTOPSY + ATHEIST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

07/03/24
THE PINEAPPLE THIEF
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

07/03/24
N*O*Y*S*E
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)

08/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)

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DIRTY HONEY
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

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THERION + SATRA
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

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THE HOWLING ORCHESTRA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

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WE ARE DEATHCORE FEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

LUPPOLO IN ROCK: nuove conferme per due giornate del festival
06/03/2024 - 17:08 (116 letture)

progster78
Mercoledì 6 Marzo 2024, 19.51.59
2
Mos Maiorum,per quanto riguarda i Gamma Ray vai sul sicuro con le gemme Heading For Tomorrow e Land Of The Free. Degli Amorphis ti consiglio Tuonela e Elegy...comincia con questi.
Mos Maiorum
Mercoledì 6 Marzo 2024, 17.19.56
1
onestamente ho ascoltato solo i primordial (che non mi fanno impazzire), mentre i gamma ray e gli amorphis sono due delle mie brutte lacune che dovrò decidermi a colmare... intanto però mi sembra un po\' meno figo dello scorso anno, mi pare abbiano voluto favorire band più giovani ma così a occhio direi che il livello degli headliner (a mio gusto) è calato. comunque in valore assoluto rimane un gran bell\'evento!!!
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