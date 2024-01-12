NORTH SEA ECHOES: presentano il singolo ''Throwing Stones''

08/03/24
ALTERIUM
Of War and Flames
08/03/24
GREY SKIES FALLEN
Molded by Broken Hands
08/03/24
TURBULENCE
Binary Dream
08/03/24
EXHORDER
Defectum Omnium
08/03/24
GOST
Prophecy
08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase
08/03/24
KIM GORDON
The Collective
08/03/24
SLIMEFORD
Chytridiomycosis Relinquished
08/03/24
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Goodbye My Children
08/03/24
PANTHEIST
Kings Must Die
07/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
07/03/24
THE PINEAPPLE THIEF
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
07/03/24
N*O*Y*S*E
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)
08/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)
08/03/24
DIRTY HONEY
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO
08/03/24
THERION + SATRA
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
08/03/24
THE HOWLING ORCHESTRA
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
08/03/24
WE ARE DEATHCORE FEST
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
09/03/24
NECRODEATH + BLACK ANCESTRY + APOCALYPTIC SALVATION
CENTRALE66 - MODENA
09/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA